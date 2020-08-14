Александр Лукашенко призвал силовиков быть мягче к протестующим. Белорусский президент провел совещание с членами Совета безопасности, в ходе которого попросил не избивать лежащих людей. Его цитирует агентство БелТА. При этом глава государства сказал, что против страны началась агрессия, а акции протеста, по его мнению, организуют люди из-за границы. Он обратился к местным жителям, попросив их «не высовываться на улицы», чтобы их не использовали «как пушечное мясо». Лукашенко призвал людей остановиться и успокоиться, и дать властям навести порядок.

Акции протеста не прекращаются всю неделю – с тех пор, как ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах.