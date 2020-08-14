Цепкало подтвердил свое намерение вернуться в Минск в ближайшее время

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, который уехал из Минска с двумя сыновьями из-за опасения быть задержанным, подтвердил свое намерение вернуться в страну в ближайшее время. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Я сейчас нахожусь в Киеве. Но я не поменял своего решения», — сказал В.Цепкало, отвечая на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что, безусловно, нацелен на Минск.

9 августа Валерий Цепкало пообещал, что вернется в Минск, если протесты из-за результатов президентских выборов будут продолжаться.