Почти 10 млн рублей заработал за прошлый год Путин, что в сотни раз меньше дохода некоторых сенаторов и депутатов

Почти 10 миллионов рублей заработал за прошлый год президент Владимир Путин, что в сотни раз меньше дохода некоторых сенаторов и депутатов. Это следует из их деклараций, которые опубликовали только сейчас из-за эпидемии коронавируса.

Доход Владимира Путина за год вырос на миллион, а в его собственности по-прежнему квартира 77 квадратных метром, гараж и несколько отечественных автомобилей. Второе лицо государства, премьер-министр Михаил Мишустин за прошлый год, когда он еще возглавлял ФНС, заработал почти в два раза больше президента, а его супруга – в 5 раз. Доход предшественника Мишустина на посту главы кабмина Дмитрия Медведева за 2019 год оказался немного больше, чем у президента. Среди членов правительства удачнее всего год сложился у министра промышленности Дениса Мантурова – он заработал почти 600 миллионов, это в 60 раз больше президента, и в 600 раз больше коллеги Мантурова – министра спорта Олега Матыцина, который задекларировал самый скромный доход в кабмине. Также интересно, что глава Минобороны Сергей Шойгу получил в прошлом году меньше, чем 11 его заместителей – всего 12,5 миллионов. Более 100 миллионов рублей получил спикер Госдумы Вячеслав Володин, почти на треть увеличив свой доход за год. А самым состоятельным депутатом смелом можно назвать единоросса Григория Аникеева, задекларировавшего почти 2,5 миллиарда рублей дохода. Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев стал самым богатым членом Совета Федерации, получив доход за 2019 год в размере 2,7 миллиарда рублей.

В соответствии с законом высокопоставленные должностные лица и парламентарии обязаны отчитываться о доходах ежегодно до 1 апреля, но в этом году сроки были продлены.