Российский МИД предлагает разрешить россиянам платить государство за вывоз из других стран в тяжёлых ситуациях

По версии ведомства, это позволит эффективнее выручать людей, застрявших за рубежом.

В Министерстве иностранных дел считают, что нынешнее законодательство можно изменить таким образом, чтобы оно меньше мешало эвакуировать граждан из-за рубежа. Там отметили, что сейчас бесплатно вернуть россиянина домой можно только в том случае, если жизни гражданина угрожает опасность и это зачастую приводит к отказам в оказании помощи.

МИД в свою очередь хочет, чтобы по закону человек мог добиться гарантированной эвакуации, если в течение последующих трёх месяцев после возвращения он согласится возместить государству затраты на перелёт. При этом, инициатива дипломатов предполагает, что если россиянин не вернёт сумму в этот срок, то её можно будет взыскать принудительно. В ведомстве подчеркнули, что в таком случае люди смогут получать помощь в эвакуации фактически «в заявительном порядке».

Текст этого проекта министерства иностранных дел сейчас опубликован на сайте правовых актов. Он находится на стадии общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы.

Сейчас Россия официально возобновила авиасообщение только с тремя странами — Великобританией, Танзанией и Турцией. Для остальных чиновники до сих пор организуют специальные рейсы. На ближайшие две недели запланированы перелеты из Дубая, Франкфурта-на-Майне, Еревана и многих других городов.