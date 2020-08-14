Белорусское МВД отчиталось об освобождении 2 тысяч задержанных на митингах

Белорусское МВД выразило обеспокоенность из-за переполненности СИЗО. Об этом в телеграм-канале ведомства написала пресс-секретарь Ольга Чемоданова. По ее словам, более двух тысяч человек уже отпустили домой. Ранее милиция сообщала о почти 7 тысячах задержанных.

Накануне Верховный суд опубликовал список арестованных во время протестов. В перечень попали только 500 фамилий.

Массовые акции протеста начались в стране после президентских выборов. ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко.

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выступила с призывом о мирном урегулировании протестов в стране. Она также обратилась к мэрам всех белорусских городов с просьбой организовать мирные акции протеста. Тихановская добавила, что на тех участках, где голоса избирателей были посчитаны честно, очевидна ее победа на минувших выборах.

Между тем, как сообщает агентство РИА Новости, силовики пообещали не трогать мирно протестующих у Дома правительства в Минске. Там собрались тысячи демонстрантов, не согласных с итогами президентских выборов. Силовики на площади по-прежнему стоят в оцеплении здания, ранее они опустили щиты. Протестующие сели на землю, чтобы показать мирный характер акции.