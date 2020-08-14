Российские писатели и поэты проведут онлайн-аукцион в помощь пострадавшим от насилия в Белоруссии

Российские писатели и поэты в субботу проведут онлайн-аукцион в помощь пострадавшим от насилия в Белоруссии. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» публицист, писатель, журналист Виктор Шендерович.

«Идея принадлежит журналистке и правозащитнице Ольге Романовой, а также моим друзьям и коллегам. Это будет аукцион. 15 августа, начиная с 10.00 по московскому времени, мы будем по очереди в своих аккаунтах предлагать лоты – книги с автографами, картины – и предложим людям заплатить за них столько, сколько они посчитают нужным. Все вырученные средства будут направлены пострадавшим от полицейского насилия в Белоруссии», — рассказал он.

Как уточнил В.Шендерович, в аукционе примут участие Алексей Федяров, Михаил Шевелев, Андрей Бильжо, Вадим Жук, Игорь Иртеньев, Сергей Плотов, Эдуард Тополь и другие. «Это будет проявлением нашей солидарности. Люди в Белоруссии должны понимать, что они не одни, что мир им сопереживает и сочувствует», — заключил он.