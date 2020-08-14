В Москве в возрасте 54 лет умерла певица Валентина Легкоступова. Об этом написала в инстаграмме ее дочь Аннета Бриль. На прошлой неделе она отвезла Легкоступову и ее супруга в наркологическую клинику, так как обнаружила их в квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позже ее состояние ухудшилось, артистка впала в кому. Ранее супруг Легкоступовой говорил, что его жена упала в ванной.

Легкоступова – советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка России, исполнительница хита «Ягода-малина».