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18:33, 14 августа 2020

Bloomberg зафиксировало сильнейшее сокращение состояния Дональда Трампа

По данным агентства, за последний год чистый капитал американского президента снизился на 10% или на 300 миллионов долларов. Это самый большой спад за время его пребывания в Белом доме. Наибольший урон Трампу нанесло снижение стоимости небоскребов Trump Tower и Trump Building в Нью-Йорке. Bloomberg состояние главы Белого дома оценивает в 2,7 миллиарда долларов. Между тем, журнал Форбс, использующий другую методику подсчета, называет цифру на полмиллиарда меньше.



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