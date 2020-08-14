Bloomberg зафиксировало сильнейшее сокращение состояния Дональда Трампа

По данным агентства, за последний год чистый капитал американского президента снизился на 10% или на 300 миллионов долларов. Это самый большой спад за время его пребывания в Белом доме. Наибольший урон Трампу нанесло снижение стоимости небоскребов Trump Tower и Trump Building в Нью-Йорке. Bloomberg состояние главы Белого дома оценивает в 2,7 миллиарда долларов. Между тем, журнал Форбс, использующий другую методику подсчета, называет цифру на полмиллиарда меньше.
2020-08-14T18:33:12+03:00
2020-08-14T18:33:12+03:00
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18:33, 14 августа 2020
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