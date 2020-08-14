В Уфе экстренно сел частный самолет Ан-2

По предварительным данным, на борту находились два пилота. Воздушное судно совершило посадку в поле, в 7 километрах от аэродрома, — сообщают в региональном управлении СК на транспорте. На место выехали следователи, выясняются обстоятельства и причины инцидента.
2020-08-14T18:32:55+03:00
2020-08-14T18:32:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 14 августа 2020
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