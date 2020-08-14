Роскомнадзор продолжит штрафовать СМИ за гиперссылки на страницы с нецензурными выражениями

Это следует из ответа ведомства на обращение представителей российской прессы. Чиновники считают, что размещение такой ссылки, которая является неотъемлемой частью публикации, образует состав административного правонарушения. Правильность этой позиции, по мнению Роскомнадзора, подтверждает сложившаяся судебная практика.

Обращение к ведомству в конце июля подписали более 20 руководителей российских СМИ. Они заметили, что нецензурные выражения могут быть добавлены уже после публикации материалов, и это заставит журналистов перепроверять опубликованные ранее тексты.