Массовые мероприятия в российских школах отменяются до конца года, — сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, 1 сентября все школьники смогут начать обучение очно при соблюдении некоторых ограничений. Кравцов добавил, что перед началом учебного года в школах проводят дезинфекцию, чтобы максимально защитить детей.
2020-08-14T18:31:22+03:00
2020-08-14T18:31:22+03:00
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18:31, 14 августа 2020
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