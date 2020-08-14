Массовые мероприятия в российских школах отменяются до конца года, — сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, 1 сентября все школьники смогут начать обучение очно при соблюдении некоторых ограничений. Кравцов добавил, что перед началом учебного года в школах проводят дезинфекцию, чтобы максимально защитить детей.