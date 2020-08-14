Госдепартамент США внес китайский Институт Конфуция в список иностранных агентов

Учреждение финансируется правительством Китая и направлена на обучение китайскому языку и культуре по всему миру.

О внесении Института в список иноагентов в четверг объявил Госсекретарь Майк Помпео.

ТЕКСТ: Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американский центр глобальной сети Института Конфуция является «организацией, продвигающей глобальную пропагандистскую кампанию Пекина и кампанию злонамеренного влияния в студенческих и школьных кампусах в США и Канаде и работает над расширением» глобального влияния коммунистической партии Китая. Внесение Института Конфуция в список иностранных агентов означает, что правительство США считает организацию в значительной степени принадлежащей или контролируемой китайским правительством и выполняющей указания, которые Пекин отдает другим дипломатическим миссиям , таким как посольства и консульства. Ранее на таких же основаниях в список иностранных агентов был внесен российский государственный телеканал РТ — за распространение государственной российской пропаганды. Теперь американские образовательные учреждения смогут принимать «информированные решения» о сотрудничестве с Институтом Конфуция, заявил Госдеп, внося организацию в список иностранных агентов.

Институт Конфуция уже попадал под пристальное внимание правительств других стран — так, в отчете Канадской службы безопасности и разведки за 2013 год говорилось, что институт служит прикрытием для попыток Пекина шпионить за канадской разведкой.