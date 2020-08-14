Израиль и Объединённые Арабские Эмираты при посредничестве США официально возобновили дипломатические отношения

Между тем, зарубежная пресса по-разному оценивает перспективы этого шага.

Те издания, что публикуются в арабском мире, как правило резко критикуют обе страны за подписанное соглашение. Иранское государственное телевидение рассказывает о заявлении руководства этой страны, в котором подписание документа называют стратегической ошибкой. Турецкий МИД, по сообщению издания Hürriyet, высказал мнение, что Эмираты предали палестинское дело ради своих узких интересов и пытаются представить это как самоотверженный шаг».

В Палестине также назвали документ попыткой агрессии против палестинского народа. С этим спорит итальянская La Stampa. С одной стороны, речь идёт о признании Израиля арабским миром, а с другой, соглашение предполагает, что Израиль временно отложит решение о распространении своего суверенитета на Западном берегу реки Иордан.

В свою очередь, как напоминает «Немецкая волна», соглашение сдержанно, но поддержали Египет, а также Иордания. В этих странах надеются на мирное урегулирование ситуации, хотя и подчёркивают, что это в первую очередь зависит от тех действий, которые предпримет израильская сторона.

Швейцарская Tages-Anzeiger в своей публикации придерживается нейтралитета, но указывает на важную проблему: в основе ближневосточного конфликта по-прежнему лежит неразрешённый вопрос о создании палестинцами собственного государства — а для этого Израиль должен пойти на куда большие уступки.

Аналитики датской Politiken уверены, что долгосрочных изменений не будет и всё происходящее — лишь часть предвыборной кампании Дональда Трампа — ведь именно при его посредничестве было заключено это соглашение, а Израиль всегда был одним из главных козырей его внешней политики.

Ранее советник президента США Джаред Кушнер предположил, что в ближайшие дни Израилю удастся заключить мирное соглашение с ещё одной арабской страной. Какой именно — не сообщалось.