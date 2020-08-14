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18:26, 14 августа 2020

Российский дипломат был задержан в пригороде Праги

Из-за дипломатического иммунитета его вскоре отпустили, после чего он покинул Чехию.

Российского дипломата задержали 25 июня на выходе из ресторана одного из теннисных клубов. Причина ареста не сообщалась, но позже появилась информация, что это было связано с налоговыми преступлениями. Однако, Радиожурнал выяснил, что на самом деле дипломат закупал незаконно боеприпасы для снайперских винтовок. Эти детали были подтверждены спецслужбами. За покупку на черном рынке боеприпасов грозит до пяти лет тюрьмы. Наводку полицейским дам продавец тех самых боеприпасов. Позже задержанного отпустили в связи с наличием у него дипломатического паспорта. Он был сотрудником военного отдела посольства России в Праге. По словам Радиожурнала, следователи работают с версией, согласно которой он на самом деле был тайным агентом ГРУ. Однако, доказательств этому нет. При этом российская сторона не протестовала против действий чешских властей и молча отреагировала на высылку дипломата. Представитель дипломатического окружения сказал, Цитата, «Им было ясно, что их поймали со спущенными штанами». По его словам, это серьезный инцидент, который свидетельствует о том, что российское руководство не боится использовать грязные методы работы на территории Евросоюза.

Посольство России в Праге и полиция Чешской республики ситуацию не комментируют.

Сотрудник военного ведомства посольства России был арестован ровно через три недели после того, как Чехия объявила о высылке еще двух российских дипломатов. Они были вынуждены покинуть страну из-за дела с предполагаемой угрозой отравления двух чешских муниципальных политиков — мэра Праги Зденека Гршиба и мэра Праги 6 Ондржея Коларжа.



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