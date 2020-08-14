Видеоблогер Андерй Пыж, которого задержали за незаконный доступ к гостайне, частично признал вину

По словам адвоката, он не знал о том, что сведения секретны, и не планировал их распространять.

Андрей Пыж собирался использовать информацию лишь для того, чтобы снять хороший ролик. Об этом рассказал его адвокат Алексей Хользов. По данным следствия, секретные сведения, которые получил Пыж, относятся к транспорту. По словам защиты, они не касаются ни военных, ни ракет, ни энергетики. Блогера задержали в Москве. На флешке, которую изъяли при обыске, следователи нашли секретную информацию. С этим носителем он ездил на Украину, уверены в ФСБ. Портал «Открытые медиа чообщает, что этим делом занимаются сразу 12 следователей. Группу возглавляет зам начальника московского управления ФСБ Максим Вешкин. Ранее он участвовал в расследовании дел националиста Дмитрия Демушкина и ультралиберального публициста Бориса Стомахина, которых обвиняли в экстремизме. Напомню, Андрей Пыж снимает ролики о заброшенных объектах. На его канал урбантуризм в ютубе подписаны почти 800 тысяч человек.

Суд отправил блогера под арест до 5 октября. За незаконный доступ к гостайне ему грозит от трёх до восьми лет заключения.