Большинство российских врачей, по данным интернет-издания РБК, не доверяет отечественной вакцине от коронавируса

На результаты опроса, о котором рассказало сетевое СМИ, отреагировали Минздрав и разработчики препарата.

Медики входят в группу риска, которых власти намерены вакцинировать первыми. Но как показал опрос, его провел сервис «Справочник врача», прививаться готова только четверть работников сферы здравоохранения. При этом больше половины медиков-участников исследования от вакцинации хотят отказаться, пишет интернет-издание РБК. Две трети признались, что не доверяют вакцине, поскольку её эффективность не доказана. Многие врачи отметили: препарат появился за короткий срок, это тоже вызывает сомнения. Только 20 процентов рекомендовали бы вакцину пациентам, коллегам или знакомым, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса. В нём поучаствовали три тысячи врачей. Напомню, президент Путин во вторник объявил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина и одна из его дочерей уже сделала прививку. По поводу опроса высказался минздрав. Замминистра Олег Салагай не увидел сенсации в том, что многие медики не хотят прививаться от коронавируса. Доверие по его словам нужно заслужить годами применения — это нормально. Но не нужно путать его с объективной оценкой эффективности и безопасности» — написал Салагай в телеграм-канале. Он добавил, что ведомство внимательно отнесётся к результатам опроса. В исследовательском центре Гамалеи, который разработал вакцину, цифры прокомментировали жестче. Директор Александр Гинцбург сказал, что хотел бы посмотреть на врачей, которые отказываются прививаться. По его мнению, в случае заражения это грозит тяжёлой формой болезни, а в ряде случаев может привести к смерти. Выбор: отказаться от вакцинации и идти по такому пути или сделать прививку, предупредил Гинцбург. На Западе уже усомнились в эффективности российской вакцины. Дополнительную информацию о ней ждет Всемирная организация здравоохранения. Фармкомпании призывали отложить регистрацию препарата. Критика, по мнению Гинцбурга, вызвана жёсткой конкуренцией. Фармацевтический рынок опасается потери миллиардов долларов, приводит слова директора центра Гамалеи агентство Интерфакс.

Предполагается, что первые партии препарата, названного Спутник V, выпустят в течение двух недель, а ближе к концу году начнут массово прививать россиян. Вакцинация будет добровольной и бесплатной, заверил глава Минздрава Михаил Мурашко.