«Инсайдер», «Беллинг Кэт» и Der Spiegel: Удалось установить человека, который управляет делами Пригожина в Африке

Издания «Инсайдер», «Беллинг Кэт» и Der Spiegel сообщают, что благодаря совместному расследованию удалось установить человека, который управляет делами Евгения Пригожина в Африке. Это человек с позывным Мазай может иметь отношение к пыткам гражданского населения в Центральноафриканской республике и убийству российских журналистов.