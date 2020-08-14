«Инсайдер», «Беллинг Кэт» и Der Spiegel: Удалось установить человека, который управляет делами Пригожина в Африке

Издания «Инсайдер», «Беллинг Кэт» и Der Spiegel сообщают, что благодаря совместному расследованию удалось установить человека, который управляет делами Евгения Пригожина в Африке. Это человек с позывным Мазай может иметь отношение к пыткам гражданского населения в Центральноафриканской республике и убийству российских журналистов.
2020-08-14T18:21:52+03:00
2020-08-14T18:21:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:21, 14 августа 2020
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