Минобороны хочет засекретить всю информацию об оборонной сфере

Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов.

«Служебная тайна в области обороны» — такая статья может появиться в законе. Предлагается отнести к категории конфиденциальной любую информацию, «образующуюся при реализации мероприятий в области обороны и не составляющую государственную тайну», если ее распространение может нанести вред обороноспособности государства. Об этом говорится к пояснительной записке к проекту закона. Там отмечается, что сейчас закон не защищает служебную информацию ограниченного доступа, поэтому в СМИ могут попасть данные об организации обороны страны, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности и так далее. Перечень сведений, которые планируется засекретить, ведомство хочет составлять самостоятельно, а утверждать его будет лично президент. В тексте законопроекта есть и список того, что отнести к конфиденциальным будет нельзя – например, информация, которая должны оставаться в открытом доступе в соответствии с международными соглашениями, сведения о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, сведения о фактах нарушения прав и свобод человека и нарушение закона госорганами.

В российском законодательстве за разглашение служебной тайны предусмотрена административная ответственность – штраф до 5 тысяч рублей