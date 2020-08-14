Доход Путина в 2019 г. составил более 9,7 млн рублей

Доход президента РФ Владимира Путина за 2019 год составил 9 млн 726 тыс. 595 рублей, в среднем — около 810 тыс. рублей в месяц. Декларация главы государства о доходах, расходах и имуществе опубликована в пятницу на сайте Кремля. Таким образом, заработок главы государства оказался более чем на миллион рублей выше, чем в 2018 году, по итогам которого Путин задекларировал почти 8,65 млн рублей. Рекордным остается доход президента в 2017 году — более 18,7 млн рублей, но эта сумма учитывала в том числе средства от продажи земельного участка в 15 соток. Перечень имущества президента в декларации не изменился. В его собственности — квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м, две раритетные «Волги» ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф». В пользовании президента — квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Все эти объекты находятся в России.