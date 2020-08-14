Министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят сегодня ситуацию в Белоруссии

Звучат предложения ввести новые санкции. В Берлине сегодня состоялось несколько акций в поддержку белорусов. Как сообщает телеканал RTVI, к Бранденбургским воротам пришли выходцы из стран бывшего Советского Союза, чтобы поддержать белорусских женщин, а демонстранты у Берлинской стены требовали остановить милицейское насилие. Власти Германии присоединись к этим требованиям. С заявлением выступила канцлер Ангела Меркель.

Канцлер жестко осудила применение брутального насилия против мирных демонстрантов в последние дни, в особенности аресты тысяч граждан во время мирных протестов. Меркель потрясена сообщениями о том, что взятые под стражу демонстранты были подвержены пыткам. Рассказы этих людей дают понять, что это происходило во многих случаях. Меркель высказала свои глубокие соболезнования близким погибших. Неприемлемо также, по словам канцлера ФРГ, выставление на показ по телевидению людей после пыток.

Власти Беларуси должны без промедления и без условий освободить всех арестованных и соблюдать их права на свободу мнения и собраний. Многие люди выходят на улицы, перестают работать, чтобы мирно высказать свое несогласие с событиями вокруг президентских выборов, подчеркнула Меркель. Впечатляющие акции протеста во всей стране отражают недовольство, негодование и отчаяние многих граждан Беларуси по отношению к господствующим реалиям.

Правительство ФРГ решительно встает на сторону всех граждан, которые свободно высказывают свое мнение. По словам канцлера, это право любого человека в демократических системах. То, что это фундаментальное право топчется ногами в Беларуси, абсолютно неприемлемо.

Германия будет требовать применения санкций против тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека в Беларуси, подчеркнула Меркель. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также высказалась за введение санкций против всех, кто нарушает демократические ценности и права человека.

Литва объявила, что выделит финансовую помощь пострадавшим во время протестов в Белоруссии. Оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало рассказал, что на Украине создал Фонд помощи пострадавшим от режима, тем, кто поступал по совести, в том числе учителям и членам избирательных комиссий, которые не участвовали в фальсификации выборов, а также сотрудникам белорусского ОМОНа, которые отказались применять силу против митингующим.

Писатель и историк Николай Сванидзе сказал, что Европа пока активно не вмешивается в происходящее в Белоруссии из-за опасений, что Александр Лукашенко пойдет просить помощи у России.

Протесты в Белоруссии обернутся потерями для России, причем в любом случае, — пишет «Независимая газета». Александр Лукашенко ранее сообщал, что Белоруссия выплачивает России по кредитам около 1 миллиарда долларов в год. Судя по всему, в новых обстоятельствах дальнейшие выплаты могут оказаться под большим вопросом, — добавляет «Независимая».