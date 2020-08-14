Центризбирком Белоруссии сегодня официально объявил Александра Лукашенко избранным президентом

Комиссия утвердила итоги выборов. Согласно данным ЦИКа, за Лукашенко проголосовали более 80% избирателей, а Светлана Тихановская набрала 10%.

Сама Тихановская сегодня выступила с новым видеообращением. Она считает, что ее поддержка на выборах составила от 60 до 70%. Тихановская призвала белорусов отстаивать свой выбор. Тихановская также заявила, что инициирует создание в Белоруссии Координационного совета для обеспечения перехода власти. Она призвала страны Европы помочь в организации диалога с белорусскими властями. Условиями для такого диалога она назвала освобождение задержанных в ходе акции протеста, вывод силовиков с улиц и возбуждение уголовных дел против тех, кто отдавал приказы избивать и стрелять в людей, — говорится в обращении Тихановской, которое опубликовал ее штаб.

В свою очередь, министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев утверждает, что милиция только отвечала на насилие со стороны протестующих. Караев подчеркнул, что милиционеры – не каратели, они спасают целостность государства. В то же время, министр извинился за действия милиции и за травмы, полученные, как он выразился, случайными людьми.

Стоит напомнить, что милиция применяла резиновые пули, дубинки, водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих. Задержанные рассказывали об избиениях и издевательствах в изоляторе. В частности, есть свидетельство спецкора «Медузы» Максима Солопова, который двое суток провел в минском СИЗО. Сегодня МВД Белоруссии сообщило, что более двух тысяч задержанных отпущены домой, и этот процесс продолжается. По официальным данным, за время протестов, задержаны около 7 тысяч человек.



Александр Лукашенко впервые за несколько дней появился на публике. Он провел совещание по работо-строительной отрасли. Открывая встречу, Лукашенко сказал, что «пока живой и не за границей» и предостерег рабочих от участия в забастовках, указав на то, что остановка производства будет играть на руку конкурентам. Тем временем, все больше белорусских предприятий присоединяется к забастовке.

Работу сегодня приостановил Минский тракторный завод – один из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной техники в мире. Общаться с коллективом приехал премьер-министр страны. Протестное утро пятницы началось с новостей с Минского электротехнического завода. Несколько десятков рабочих собрались во дворе предприятия, рабочие начали скандировать лозунги, начальству пришлось слушать требования протестующих.

На забастовку снова вышли работники крупнейшего в республике металлургического предприятия – Белорусского металлургического завода в Жлобине. В обращении к профсоюзу они заявили о недоверии к итогам выборов и неприятии насилия со стороны силовиков. В акции участвовали десятки человек. Производство не останавливалось, передает «Интерфакс». Отставки Лукашенко требовали сотрудники бобрйуского предприятия «Белшина».



О политических изменениях говорили в Новополоцке около тысячи работников нефтеперерабатывающего предприятия «Нафтан». По данным издания naviny.by, с коллективом пообщалось руководство, которое убедило подождать с забастовкой хотя бы до понедельника.

Премьер-министр Роман Головченко за день посетил Минский автомобилестроительный и Минский тракторный заводы, где рабочие также выдвинули политические требования. Сотни сотрудников МТЗ не стали дожидаться высокопоставленного чиновника и пошли шествием к дому правительства — корреспондент РИА сообщает, что они уже пришли.

К протестам присоединяются работники IT-сектора. Несколько десятков человек провели стихийную акцию в Минске с цветами, бело-красно-белыми флагами и компьютерными клавиатурами в руках. О своем недовольстве репрессиями и итогами выборов заявили медики нескольких столичных больниц, руководители и коллектив белорусских театров. К белорусским школам, где на выборах располагались избирательные участки, выпускники стали приносить свои грамоты. На плакатах на заборе написано «вы украли наше будущее» и «верните наши голоса», сообщает издание Life.

Возле дома правительства в эти минуты собирается стихийная акция с требованием пересчета голосов на президентских выборах. Как сообщает ТАСС, силовики не мешают гражданам и опустили щиты в знак солидарности с манифестантами. Большая колонна военных выдвинулась в центр Минска из района базирования на окраине города.