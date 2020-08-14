На официальном форуме операционной системы они указывают на то, что функция «Диспетчер учетных данных» стала работать некорректно – система забывает сохраненные пароли после каждой перезагрузки.
В Windows проблему признали и пообещали исправить ее в ближайшем обновлении.
Пользователи Windows пожаловались на удаление паролей после обновления
На официальном форуме операционной системы они указывают на то, что функция «Диспетчер учетных данных» стала работать некорректно – система забывает сохраненные пароли после каждой перезагрузки.