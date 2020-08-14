Владимир Путин предложил провести онлайн-встречу по иранской ядерной сделке

Российский президент призвал членов «пятерки» Совбеза ООН, а также лидеров Германии и Ирана наметить шаги для избегания конфронтации вокруг соглашения – передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Кремля. Кроме того предлагается обсудить механизм безопасности в Персидском заливе