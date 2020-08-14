Владимир Путин предложил провести онлайн-встречу по иранской ядерной сделке

Российский президент призвал членов «пятерки» Совбеза ООН, а также лидеров Германии и Ирана наметить шаги для избегания конфронтации вокруг соглашения – передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Кремля. Кроме того предлагается обсудить механизм безопасности в Персидском заливе
2020-08-14T17:33:32+03:00
2020-08-14T17:33:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 14 августа 2020
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