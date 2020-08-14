Сбербанк опроверг введение платы за уведомления о денежных переводах

Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе кредитной организации, клиенты продолжат бесплатно получать технические СМС (не содержащие баланс счета) о переводах от других граждан. Получение одноразового пароля также бесплатно. Новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится.

Ранее газета РБК писала, что Сбербанк отменил бесплатную рассылку СМС-уведомлений о поступившем на карту переводе. В колл-центре это подтвердили, указав, что для кредитных и премиальных карт все остается бесплатным.