Основатель телеграм-канала Nexta, освещающий события в Белоруссии, сообщил о заведенном на него уголовном деле

Основатель телеграм-канала Nexta, освещающий события в Белоруссии из Польши, сообщил о заведенном на него уголовном деле. В самом телеграм-канале опубликован документ МВД Белоруссии, из которого следует, что Степана Путило объявил в розыск по делу о массовых беспорядках. Официально в ведомстве эту информацию пока не подтвердили.

Во время протестов Nexta оказался одним из самых быстрорастущих каналов в telegram. Члены его редакции – уроженцы Белоруссии. В интервью сайту Gordon.ua они говорили, что находятся в Польше из-за уголовных дел, возбужденных на родине.