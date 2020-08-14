На должность главы Мосгорсуда на следующей неделе рассмотрят кандидатуру председателя Южного окружного военного суда

Высшая квалификационная комиссия судей на следующей неделе рассмотрит кандидатуру председателя Южного окружного военного суда Михаила Птицына на должность главы Мосгорсуда.

Профессор НИ ВШЭ Михаил Федотов сказал в эфире «Эха Москвы», что прежний председатель Мосгорсуда Ольга Егорова сама не захотела участвовать в конкурсе на новый срок.

Напомним, что Ольга Егорова является председателем Мосгорсуда с 2000 года.

Согласно закону о статусе судей, председатель Мосгорсуда назначается указом президента сроком на 6 лет по представлению председателя Верховного суда РФ и при наличии

положительного заключения ВККС.