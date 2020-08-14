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17:03, 14 августа 2020

МК: Одного из фигурантов дела бывшего губернатора Сергея Фургала избили в СИЗО

Одного из фигурантов дела бывшего губернатора Сергея Фургала избили в СИЗО, — пишет газета «Московский комсомолец». Речь идёт об одном из обвиняемых.

Бывший помощник Сергея Фургала Алексей Карепов рассказал правозащитникам о применении к нему насилия со стороны людей, которые вывозили его на следственные действия. Как пишет в газете «Московский комсомолец» член ОНК Москвы Ева Меркачева, он не назвал, к какому ведомству относились эти люди, подчеркнув, что это была не федеральная служба исполнения наказаний.

Карепов отметил, что его избивали на крыльце административного здания СИЗО «Лефортово», и это началось после того, как он попросил застегнуть ему наручники не сзади, а спереди. По словам обвиняемого, эти люди объясняли насилие тем, что выполняют задание следователя.
Меркачева отметила, что врачи института Склифосовского уже зафиксировали ссадины и кровоподтёки на теле Карепова, а сотрудники изолятора сказали ей, что прокуратура осведомлена о происходящем.

Арестованный также сказал ОНК, что опасается за свою жизнь и, цитирую, «они обещали бить каждый раз».

Также Ева Меркачева назвала странным тот факт, что Карепова избили именно по пути на следственные действия. По её словам, в таком случае адвокаты видели ранения и могли рассказать о насилии общественности, тем не менее, они этого не сделали.

Алексея Карепова обвиняют в том, что он по заказу Сергея Фургала организовывал убийства бизнесменов в 2004-2005-ом годах.



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