Z Архив новостей новости
5 45 6 5851
17:02, 14 августа 2020

Несколько тысяч сотрудников Минского тракторного завода направляются в центр Белорусской столицы

Они протестуют против результатов президентских выборов и требуют проведения нового голосования, а также освобождения задержанных.

«Не овцы, НЕ быдло, НЕ народец. Мы – работники МТЗ и нас не 20 человек, а 16 тысяч» — это один из плакатов, с которыми сотрудники завода идут по проезжей части в центр города, они соединились с многотысячной колонной других протестующих. Выйти за территорию предприятия они решили после того, как прибывший к ним премьер Белоруссии Роман Головченко отказался общаться с рабочими в присутствии журналистов. Встреча все же состоялась, сообщают в пресс-службе МТЗ, но сколько на ней присутствует людей, там не уточнили. Белорусский портал Tut.by пишет, что колонну сотрудников завода поддерживают встречные пешеходы и автомобилисты, кто-то раздает им воду и вафли, но есть и противники – кто-то бросил в работников пару яиц. Между тем недалеко от центра была замечена колонна с военной техникой. А ГАИ перекрыли движение по главной артерии города проспекту Независимости. Отмечу, что ранее руководство МТЗ рассказало изданию, что работа завода из-за забастовки фактически приостановлена, при этом санкции применять к ним не будут.

К всеобщей забастовке в Белоруссии сегодня присоединились десятки предприятий по всей стране, в том числе те, на поддержку которых до последних событий опирался президент страны Александр Лукашенко.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…

5 304 6 36059 08.08
Голосование
Где бы вы хотели больше жить?
5 187 6 23004 09.08
Блоги

Сергей Марков политолог

С мятежниками говорят только об условиях капитуляции Если Лукашенко вступит с мятежниками в переговоры, то он кончит быстро или как план в отношении Януковича — расстрел без суда…

5 184 6 22965 08:44
Блоги

Рустам Солнцев журналист

За Крым — ответишь? Если бы Наташа Ионова присягала на верность Украине, а после предательски, тайком оказалась бы в Крыму, то поделом. Но я не помню её присягу. И ненависти к Украине тоже не помню…

5 256 6 33676 08.08
Новости

Лукашенко 80,1%, Тихановская 10,12% — окончательные данные ЦИК Белоруссии ЦИК Белоруссии объявил Александра Лукашенко победителем на президентских выборах…

5 81 6 10879
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Уверен, что Лукашенко в очередной раз оправдает доверие белорусского народа Александр Лукашенко является большим другом чеченского народа и России в целом. В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека…

5 100 6 13808 10.08
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Происходящее в Республике Беларусь вызывает очень большую тревогу Мы требуем от МИДа России, от государственных правозащитных институтов России, безусловного осуждения насилия против мирных граждан — как жителей Республики, так и граждан России и других государств…

5 36 6 5231 13.08
Блоги

+ Владимир Путин: Одна из моих дочерей сделала себе прививку от коронавируса Владимир Путин: Одна из моих дочерей сделала себе прививку от коронавируса Все вообще проходит так, как будто ничего и не делали…

5 124 6 18170 11.08
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Не верьте В Белоруссии попытка силового захвата власти антироссийскими силами…

5 155 6 25626 13.08
Блоги

Движение в защиту прав избирателей «Голос» golosinfo.org

«Голос» требует от властей Беларуси освободить Артема Важенкова и Игоря Рогова Белорусское государственное агентство «Белта» показало их в видеосюжете под заголовком «Видео задержания провокаторов», лежащими лицом на земле со скованными за спинами руками рядом с другими задержанными…

5 35 6 6120 11.08
Блоги

+ Александр Лукашенко: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось Александр Лукашенко: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось Президент Белоруссии прокомментировал ситуацию вокруг прошедших после выборов акций протеста…

5 211 6 37468 10.08
8читать ;смотреть
Блоги

Блог «Новой газеты»

Владимир Спиваков — Александру Лукашенко: «Мне стыдно носить Ваш орден» Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране…

5 238 6 43146 12.08
Блоги

+ «Призываю власть прекратить насилие на улицах и пойти на диалог» «Призываю власть прекратить насилие на улицах и пойти на диалог» Обращение Светланы Тихановской…

5 93 6 17565 12:03
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Преступления карателей в Беларуси не имеют срока давности Когда этот суд наступит — каратели будут ссылаться на полученные приказы. Что же, в Нюрнберге их предшественники тоже на них ссылались — и, как известно, безрезультатно…

5 73 6 13948 13.08
Блоги

+ Лукашенко: Так называемые протестующие — люди с криминальным прошлым и безработные Лукашенко: Так называемые протестующие — люди с криминальным прошлым и безработные Нет работы — значит, гуляй дядя по улицам и проспектам. Поэтому я по хорошему прошу и предупреждаю всех устроиться на работу…

5 206 6 39908 12.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Провал Майдана в Белоруссии закономерен В Белоруссии нет связи с антирусским прогитлеровским коллаборационизмом и фашизмом, какая есть у бандеровцев. В Белоруссии зато очень сильно неприятие наследников коллаборантов…

5 131 6 25344 11.08

Популярное за неделю

Новости

Лукашенко 80,1%, Тихановская 10,12% — окончательные данные ЦИК Белоруссии ЦИК Белоруссии объявил Александра Лукашенко победителем на президентских выборах…

5 80 6 10650
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко забраковал план с этой красивой интригой, потребовал свернуть цирк и сразу железно выписать ему 95%. Его полночи уговаривали на 80. Опытные тетки в избиркоме чуть ли не коленях стояли…

5 79 6 113598 12.08
#слушать 50:12 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
Где бы вы хотели больше жить?
5 186 6 22956 09.08
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Ефремов высветил в нас такое, что стало страшно смотреть То, что он так играет сейчас, – кому-то это кажется трусостью, кому-то распадом, а он проживает страшную роль, которая очень назидательна, которая может оказаться очень страшным уроком…

5 202 6 338632 07.08
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Что происходит в Белоруссии Что происходит в Белоруссии Тихановской пригрозили убить детей?..

5 184 6 173166 11.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8676766
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4591425

Сегодня в эфире