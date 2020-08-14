Несколько тысяч сотрудников Минского тракторного завода направляются в центр Белорусской столицы

Они протестуют против результатов президентских выборов и требуют проведения нового голосования, а также освобождения задержанных.

«Не овцы, НЕ быдло, НЕ народец. Мы – работники МТЗ и нас не 20 человек, а 16 тысяч» — это один из плакатов, с которыми сотрудники завода идут по проезжей части в центр города, они соединились с многотысячной колонной других протестующих. Выйти за территорию предприятия они решили после того, как прибывший к ним премьер Белоруссии Роман Головченко отказался общаться с рабочими в присутствии журналистов. Встреча все же состоялась, сообщают в пресс-службе МТЗ, но сколько на ней присутствует людей, там не уточнили. Белорусский портал Tut.by пишет, что колонну сотрудников завода поддерживают встречные пешеходы и автомобилисты, кто-то раздает им воду и вафли, но есть и противники – кто-то бросил в работников пару яиц. Между тем недалеко от центра была замечена колонна с военной техникой. А ГАИ перекрыли движение по главной артерии города проспекту Независимости. Отмечу, что ранее руководство МТЗ рассказало изданию, что работа завода из-за забастовки фактически приостановлена, при этом санкции применять к ним не будут.

К всеобщей забастовке в Белоруссии сегодня присоединились десятки предприятий по всей стране, в том числе те, на поддержку которых до последних событий опирался президент страны Александр Лукашенко.