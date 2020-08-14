Ассоциация туроператоров России зафиксировала снижение цен в турецких отелях для россиян

По ее данным, скидка в среднем по рынку составляет порядка 20-25%. Таким образом цены остались на уровне июня прошлого года.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 1 августа. Сначала были открыты рейсы в Стамбул и Анкару, а затем – в курортные города Анталью, Бодрум и Даламан. Самолеты отправляются только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.