Адвокат Алексей Хальзов сказал сайту «Открытые медиа», что речь идет об информации, которую Пыж перевез на Украину, где жил последние годы. Документы связаны с неким транспортом. Сам блогер частично признал вину.
Суд в Москве арестовал Пыжа на прошлой неделе. Блогер – создатель YouTube-канала Urbanturism, на который сейчас подписаны почти 800 тысяч человек. Он снимает видео с заброшенных или закрытых объектов.
ФСБ вменяет блогеру Андрею Пыжу получение секретных данных, которые он собирал для съемки ролика
Адвокат Алексей Хальзов сказал сайту «Открытые медиа», что речь идет об информации, которую Пыж перевез на Украину, где жил последние годы. Документы связаны с неким транспортом. Сам блогер частично признал вину.