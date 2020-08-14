Минский тракторный завод частично прекратил работу из-за забастовки

Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя предприятия. На завод приехал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Рабочие потребовали, чтобы встреча с ним проходила при участии представителей прессы. Сейчас сообщается, что несколько тысяч сотрудников идут в центр Минска после отказа премьера с ними разговаривать. Они требуют отставки президента Александра Лукашенко и новых выборов.

Несогласие с итогами президентских выборов высказывают и рабочие других предприятий по всей стране.