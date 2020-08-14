Российские актеры и музыканты разошлись в оценках происходящего в Белоруссии и в отношении к Лукашенко

С болью на события в соседней республике, по его собственном признанию, смотрит продюсер Иосиф Пригожин. У себя в Инстаграме он написал о поддержке белорусского народа. Задача властей, по его словам, в защите этого самого народа и служении ему, а не наоборот. Как и Пригожин белорусский флаг на своей странице разместил актер Александр Петров. Беларусь, мы с тобой написал артист.

О бескомпромиссной и варварской жестокости властей написала телеведущая Екатерина Варнава. Актер Данила Козловский опубликовал у себя в блоге подборку снимков с уличных протестов в Белоруссии. По его мнению, ни один политический строй, в том числе и демократия, не имеет такого «великого смысла», чтобы оправдать кровь и насилие.

Готовых поддержать белорусские власти среди наших артистов немного. Газета «Московский комсомолец» попросила нескольких знаменитостей оценить поступок дирижера Спивакова, который отказался от национальной награды республики. Ярче всех выступил певец Александр Серов. Он предположил, что уход Лукашенко обернется «рубкой». Придут какие-то козлы к власти, которые перелопатят все, сказал артист.

Обладатели белорусского ордена Франциска Скорины Надежа Бабкина и Николай Басков не намерены вслед за Спиваковым отказываться от награды. Об этом в интервью МК сообщили представители певцов.