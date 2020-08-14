Глава Еврокомиссии: Евросоюзу нужно ввести дополнительные санкции против тех, кто нарушил права человека в Белоруссии

Евросоюзу нужно ввести дополнительные санкции против тех, кто нарушил права человека в Белоруссии, — считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ситуацию в Белоруссии сегодня рассмотрят министры иностранных дел ЕС. Тем временем, Германия призвала освободить всех задержанных в Белоруссии. С заявлением выступила канцлер Ангела Меркель.

Канцлер жестко осудила применение брутального насилия против мирных демонстрантов в последние дни, в особенности аресты тысяч граждан во время мирных протестов. Меркель потрясена сообщениями о том, что взятые под стражу демонстранты были подвержены пыткам. Рассказы этих людей дают понять, что это происходило во многих случаях. Меркель высказала свои глубокие соболезнования близким погибших. Неприемлемо также, по словам канцлера ФРГ, выставление на показ по телевидению людей после пыток.

Власти Беларуси должны без промедления и без условий освободить всех арестованных и соблюдать их права на свободу мнения и собраний. Многие люди выходят на улицы, перестают работать, чтобы мирно высказать свое несогласие с событиями вокруг президентских выборов, подчеркнула Меркель. Впечатляющие акции протеста во всей стране отражают недовольство, негодование и отчаяние многих граждан Беларуси по отношению к господствующим реалиям.

Правительство ФРГ решительно встает на сторону всех граждан, которые свободно высказывают свое мнение. По словам канцлера, это право любого человека в демократических системах. То, что это фундаментальное право топчется ногами в Беларуси, абсолютно неприемлемо.

Германия будет требовать применения санкций против тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека в Беларуси, подчеркнула Меркель. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также высказалась за введение санкций против всех, кто нарушает демократические ценности и права человека.