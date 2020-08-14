Центризбирком Белоруссии официально объявил Александра Лукашенко избранным президентом

Сегодня ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Комиссия отклонила все жалобы, их подавали все кандидаты за исключением Лукашенко.

По подсчётам Центральной избирательной комиссии Александр Лукашенко получил восемьдесят процентов голосов, Светлана Тихановская — десять, а еще чуть более пяти с половиной процентов выбрали вариант «против всех». При этом, как сообщает белорусский интернет-портал tut.by, ЦИК отклонил жалобы на многочисленные нарушения, которые подавали все кандидаты, кроме избранного президента.

В свою очередь митинги и шествия за честные выборы проходят во многих городах республики с воскресенья, то есть с того момента как Комиссия опубликовала предварительные результаты. Люди считают, что эти данные сфальсифицированы и требуют проведения нового голосования.

Бойцы силовых структур пытаются подавить эти выступления с помощью с помощью дубинок, светошумовых гранат и травматического оружия. Десятки людей были ранены. Сегодня кандидат Светлана Тихановкая, которая несколько дней назад уехала в Литву, призвала представителей властей отказаться от насилия, а протестующих — к сугубо мирным акциям.

Тихановская также призвала европейские страны помочь в организации диалога с белорусскими властями. Ее представитель заявила РИА Новости, что штаб продолжит оспаривать итоги выборов в Белоруссии, отсутствие самого кандидата в стране этому не мешает.