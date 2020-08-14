Рабочие Минского тракторного завода потребовали отставки Александра Лукашенко и новых выборов, — передает корреспондент ТАСС. Сообщается, что несколько тысяч рабочих НПЗ направились в центр Минска после того, как с ними отказался общаться премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Сегодня он приехал на предприятие. На заводе остановили работу несколько цехов.