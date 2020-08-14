В российских школах до конца года отменены массовые мероприятия, — объявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, обучение во всех российских школах начнется в традиционной, очной форме при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.
2020-08-14T15:34:36+03:00
2020-08-14T15:34:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 14 августа 2020
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