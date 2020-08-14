Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей спецкорра «Коммерсанта» по статье о нарушении порядка проведения митинга

Люблинский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей специального корреспондента «Коммерсанта» Ольга Алленову по статье о нарушении порядка проведения митинга. Алленову задержали 13 июля у СИЗО «Лефортово» за то, что на ней была футболка с надписью «Свободу Ивану Сафронову». При задержании полицейский назвал футболку признаком участия в несогласованной акции, — сообщает «Коммерсантъ».