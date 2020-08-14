Белорусские СМИ: Минский тракторный завод остановил работу после встречи рабочих с руководством предприятия

Белорусские СМИ сообщают о том, что Минский тракторный завод остановил работу после встречи рабочих с руководством предприятия. Об этом, в частности, сообщил корреспондент издания «Наша Нива». Он ссылается на директора завода Виталия Вовка. Как утверждает «Наша Нива», рабочие сформировали стачечный комитет из 23 человек, они требуют реформирования силовых структур, смены власти в стране, расформирование Центризбиркома, а также полной реабилитации политзаключенных.