Белорусские СМИ: Минский тракторный завод остановил работу после встречи рабочих с руководством предприятия

Белорусские СМИ сообщают о том, что Минский тракторный завод остановил работу после встречи рабочих с руководством предприятия. Об этом, в частности, сообщил корреспондент издания «Наша Нива». Он ссылается на директора завода Виталия Вовка. Как утверждает «Наша Нива», рабочие сформировали стачечный комитет из 23 человек, они требуют реформирования силовых структур, смены власти в стране, расформирование Центризбиркома, а также полной реабилитации политзаключенных.
2020-08-14T15:33:32+03:00
2020-08-14T15:33:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 14 августа 2020
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