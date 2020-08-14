Центризбирком Белоруссии сегодня официально объявил Александра Лукашенко избранным президентом

В штабе Светланы Тихановской заявили, что не признают победу Лукашенко на выборах. Сама Тихановская сегодня выступила с новым видеообращением, она заявила, что получила от 60 до 70% голосов на тех участках, где голоса были подсчитаны честно, и призвала белорусов защитить свой выбор законными, ненасильственными способами.
2020-08-14T15:31:57+03:00
2020-08-14T15:31:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 14 августа 2020
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