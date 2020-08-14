Центризбирком Белоруссии сегодня официально объявил Александра Лукашенко избранным президентом

В штабе Светланы Тихановской заявили, что не признают победу Лукашенко на выборах. Сама Тихановская сегодня выступила с новым видеообращением, она заявила, что получила от 60 до 70% голосов на тех участках, где голоса были подсчитаны честно, и призвала белорусов защитить свой выбор законными, ненасильственными способами.