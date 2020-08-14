Опрос сервиса «Справочник врача» показал, что большинство медработников не готовы сделать прививку от коронавируса

Опрос сервиса «Справочник врача» показал, что большинство медработников не готовы сделать себе прививку от коронавируса. В министерстве здравоохранения отнеслись к этому «с пониманием».

Пятьдесят два процента опрошенных сказали, что не хотят сделать себе прививку от коронавируса, которую разработали в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Как пишет агентство РБК, это следует из исследования, которое провёл интернет-сервис для медработников «Справочник врача». В результатах опроса отмечается, что большинство врачей не видят достаточных доказательств эффективности вакцины, а почти половину смутил тот факт, что прививку разработали за очень короткое время.

Тем временем заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай написал у себя в телеграмм-канале, что не видит сенсации в результатах этого опроса: «доверие нужно заслужить годами применения — это нормально». При этом, он отметил, что руководствоваться в данном случае правильно мнением экспертов, которые уже оценили эффективность и безопасность прививки и разрешили её использовать.

В свою очередь руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отреагировал на этот опрос более резко. Как передаёт РБК, он сказал, что хотел бы посмотреть на тех врачей, которые отказываются от вакцины. Он напомнил что есть только два способа «избежать заболевания», или переболеть в тяжёлой форме, что опасно для жизни, или привиться.

На этой неделе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она называется «Спутник V». В гражданский оборот прививка может попасть уже этой зимой.