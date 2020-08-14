Глава белорусской православной церкви призвал президента Александра Лукашенко остановить насилие

В стране, между тем, продолжаются акции протеста, все новые предприятия присоединяются к забастовке.

Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел обратился к властями страны с просьбой остановить насилие, потому как оно только порождает насилие. Его слова цитирует белорусское издание Tut.by. Он также обратился к гражданам с призывом «не подстрекать», молиться, сделать все, чтобы воцарился мир. Накануне Белорусская православная церковь призывала не накалять ситуацию в республике, где продолжаются масштабные протесты – люди в разных городах выходят на акции, к всеобщей забастовке, объявленной после выборов, сегодня присоединились десятки предприятий — МАЗ, Минский тракторынй завод, Белшина, Нафтан, Белорусский металлургический завод, метрополитен и многие другие. В МВД между тем сообщили, что освобождены более 2 тысяч задержанных на акциях, этот процесс продолжается. Тысяче демонстрантов суд назначил административный арест. По данным правозащитного центр «Вясна», из-за нехватки мест в изоляторах задержанных до суда увозят в учебный центр ОМОН под Минском.

Ранее ЦИК огласил окончательные итоги выборам, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а единственный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10%.