Центризбирком Белоруссии объявил Александра Лукашенко избранным президентом

Решением комиссии утверждены итоги выборов. Согласно этим данным, за Лукашенко проголосовали более 80% избирателей, Светлана Тихановская набрала 10% при общей явке свыше 84%. В штабе Светланы Тихановской заявили, что не признают победу Лукашенко.

Сама Тихановская сегодня выступила с новым видеообращением. Она считает, что ее поддержка на выборах составила от 60% до 70%. Тихановская уверена ,что белорусы больше не захотят жить с прежней властью. Она считает, что защищать свой выбор нужно только законными ненасильственными способами.

Тем временем Александр Лукашенко сегодня впервые за несколько дней появился на публике. Открывая совещание по работе строительной отрасли, он заявил, что пока живой и находится в Белоруссии. Лукашенко также предостерег рабочих от участия в забастовках, указав на то, что остановка производства будет играть на руку конкурентам.