Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила разрешить покупку гаджетов для дистанционного обучения за счет материнского капитала. По словам Москальковой, в условиях пандемии, когда обучение проходило в онлайн-формате, не все семьи имели возможность приобрести персональные компьютеры. В таких семьях дети зачастую не имели доступа к дистанционному обучению, — сообщает ТАСС.