Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила разрешить покупку гаджетов для дистанционного обучения за счет материнского капитала. По словам Москальковой, в условиях пандемии, когда обучение проходило в онлайн-формате, не все семьи имели возможность приобрести персональные компьютеры. В таких семьях дети зачастую не имели доступа к дистанционному обучению, — сообщает ТАСС.
2020-08-14T14:36:08+03:00
2020-08-14T14:36:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:36, 14 августа 2020
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