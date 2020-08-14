«Финэкспертиза»: В России за год закрылся миллион предприятий малого и среднего бизнеса

В России за год закрылся миллион предприятий малого и среднего бизнеса, — сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Одновременно в стране открылись более 800 тысяч новых компаний малого и среднего бизнеса. Таким образом их общее количество сократилось на 4% — до 2,5 миллионов. По мнению экспертов, государственные антикризисные меры не смогли в полной мере компенсировать падение доходов малого и среднего бизнеса.
2020-08-14T14:35:08+03:00
2020-08-14T14:35:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 14 августа 2020
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