«Финэкспертиза»: В России за год закрылся миллион предприятий малого и среднего бизнеса

В России за год закрылся миллион предприятий малого и среднего бизнеса, — сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Одновременно в стране открылись более 800 тысяч новых компаний малого и среднего бизнеса. Таким образом их общее количество сократилось на 4% — до 2,5 миллионов. По мнению экспертов, государственные антикризисные меры не смогли в полной мере компенсировать падение доходов малого и среднего бизнеса.