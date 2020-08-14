Эрдоган: Турция может отозвать своего посла из Абу-Даби в ответ на соглашение ОАЭ с Израилем

Турция может отозвать своего посла из Абу-Даби в ответ на соглашение Объединенных Арабских Эмиратов с Израилем, — предупредил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Турция на стороне Палестины. В Анкаре считают, что соглашение противоречит интересам палестинцев.

Вчера было объявлено о том, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о полной нормализации отношений. В ближайшие недели будут подписаны двусторонние соглашения в сфере безопасности, инвестиций, туризма, а также об открытии прямого авиасообщения.