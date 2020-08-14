Глава Белорусской православной церкви митрополит Павел призвал президента Лукашенко остановить насилие

Он рассчитывает, что власть услышит голос простых людей и сделает все, чтобы сохранить мир на белорусской земле. Митрополит добавил, что будет встречаться с представителями власти. При этом он подчеркнул, что решение этой проблемы – задача светской власти.
2020-08-14T14:33:05+03:00
2020-08-14T14:33:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 14 августа 2020
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