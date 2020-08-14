Министр внутренних дел Белоруссии Караев утверждает, что милиция только отвечала на насилие со стороны протестующих

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев утверждает, что милиция только отвечала на насилие со стороны протестующих. Караев подчеркнул, что милиционеры – не каратели, они спасают целостность государства. В МВД уверены, что большинство людей не поддерживают протесты, а под мирных граждан маскируются провокаторы.

Стоит напомнить, что милиция применяла резиновые пули, дубинки, водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих. Задержанные рассказывали об издевательствах в изоляторах. В частности, об этом говорил спецкор «Медузы» Максим Солопов, который двое суток провел в минском СИЗО.