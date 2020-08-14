Гражданам России, возможно, скоро придется компенсировать затраты на возвращение домой из-за границы при угрозе жизни

С предложением ввести такую норму выступило Министерство иностранных дел, — пишет газета «Ведомости».
Министр иностранных дел Сергей Лавров недавно говорил, что за границей все еще остается более 20-ти тысяч россиян.
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С предложением ввести такую норму выступило Министерство иностранных дел, — пишет газета «Ведомости».
Министр иностранных дел Сергей Лавров недавно говорил, что за границей все еще остается более 20-ти тысяч россиян.
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…