Новый дипломатический конфликт произошел в российско-чешских отношениях

В пригороде Праги, по неофициальной информации, задержали, а потом отпустили сотрудника российского посольства. Вскоре он покинул страну.

Российского дипломата задержали 25 июня на выходе из ресторана одного из теннисных клубов. Причина ареста не сообщалась, но позже появилась информация, что это было связано с налоговыми преступлениями. Однако, Радиожурнал выяснил, что на самом деле дипломат закупал незаконно боеприпасы для снайперских винтовок. Эти детали были подтверждены спецслужбами. За покупку на черном рынке боеприпасов грозит до пяти лет тюрьмы. Наводку полицейским дам продавец тех самых боеприпасов. Позже задержанного отпустили в связи с наличием у него дипломатического паспорта. Он был сотрудником военного отдела посольства России в Праге. По словам Радиожурнала, следователи работают с версией, согласно которой он на самом деле был тайным агентом ГРУ. Однако, доказательств этому нет. При этом российская сторона не протестовала против действий чешских властей и молча отреагировала на высылку дипломата.

Посольство России в Праге и полиция Чешской республики ситуацию не комментируют. Кстати, подчиненный российского военного атташе был задержан ровно через три недели после того, как Чехия объявила о высылке еще двух российских дипломатов. Они были вынуждены покинуть страну из-за дела о предполагаемой угрозе покушения на двух пражских политиков.