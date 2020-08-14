Лукашенко 80,1%, Тихановская 10,12% — окончательные данные ЦИК Белоруссии. ЦИК Белоруссии объявил Александра Лукашенко победителем на президентских выборах, сообщает ТАСС.
2020-08-14T14:09:09+03:00
2020-08-14T14:14:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2692513-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3300765.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:09, 14 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…